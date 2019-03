Tav, Salvini: "Piena fiducia in Conte. Troveremo una soluzione insieme"

"Piena fiducia in Conte sulla Tav. Sono certo che troveremo una soluzione insieme. È un'opera importante, per noi va fatta come chiedono cittadini e imprese''. Lo dice il vice premier Matteo Salvini.

TAV: FONTANA, 'SE REFERENDUM UNICO MEZZO PRONTI A SOSTENERLO'

"Il ricorso al sostegno popolare è importantissimo, ma certe scelte è opportuno che vengano fatte dalla politica. Però, se l'unico mezzo attraverso il quale far sentire la nostra voce è il referendum, saremmo disposti anche noi a seguire la proposta di Chiamparino". Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a proposito della Tav, ospite di 'In mezz'ora in più' su Raitre.