Tav, Salvini: "Referendum se non c'è accordo politico"

"Se sulla Tav non c'è un accordo politico, la parola passa agli italiani". Così il vice premier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine della sua visita a un gazebo della Lega, a Milano. "Se non c'è una sintesi all'interno del governo -spiega Salvini-decidano gli italiani, come è giusto che sia". Del resto "nel contratto di governo ci sono i referendum propositivi, giustamente, come in Svizzera".

TAV: SALVINI, 'LEGA IN PIAZZA? MANIFESTARE CIVILMENTE SEMPRE BUON SEGNO'

"E' sempre un buon segno quando gli italiani partecipano e manifestano civilmente, non come i centri sociali che sfasciano e aggrediscono. Quindi dobbiamo tenerne conto". Così il vice premier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine della sua visita a un gazebo della Lega, a Milano, in merito all'adesione della Lega alla manifestazione pro Tav in corso a Torino. "Io -dice- penso che l'Italia abbia bisogno di andare avanti, di viaggiare di più e più velocemente".

TAV: CHIAMPARINO, 'SUCCESSO MANIFESTAZIONE DICE CHE SOCIETA' LA VUOLE'

"La grande partecipazione alla manifestazione Si Tav di Torino, non solo di cittadini piemontesi, ma di amministratori, sindaci, politici anche di altre regioni, conferma come sia forte nella società la convinzione che ci sia bisogno della Tav e che l'opera vada conclusa". Cosi' il presidente del Piemonte, Sergio Chiamparino, commenta l'esito della mobilitazione di questa mattina in piazza Castello. "A questo punto tocca al governo decidere e in fretta, senza menare ancora il can per l'aia, perché ci sono tutte le condizioni per farlo - aggiunge - la Lega, che ha partecipato alla manifestazione con illustri esponenti, è forza centrale di governo, si assuma la responsabilità di far decidere in fretta. Non può scendere in piazza a Torino e fare melina a Roma, la sua partecipazione alla manifestazione apparirebbe solo come un banale sotterfugio per non perdere consensi".

TAV: MELONI, FDI IN PIAZZA A TORINO PER ITALIA PIU' COMPETITIVA

"Sì Tav, sì grandi opere, sì infrastrutture: Fratelli d'Italia, in piazza oggi a Torino con una delegazione capitanata da Guido Crosetto, lavora per rendere l'Italia sempre più competitiva e per costruire un futuro di sviluppo e lavoro. Prima l'Italia è la nostra risposta a chi sa dire solo no". E' quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.