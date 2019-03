Tav, alta tensione nel governo. Ma Salvini: "Andremo avanti"

Tav: Salvini, crisi governo? Contento lavoro fatto, andremo avanti

"Sono di quello che il governo ha fatto in questi nove mesi". Lo ha affermato il ministro dell'interno Matteo Salvini a Rtl rispondendo alla domanda se si e' a un passo dalla crisi di governo per il caso Tav. "Un governo non deve solo discutere ma fare. Il governo - ha continuato - andra' avanti: c'e' la riforma della scuola, della giustizia, l'autonomia, l'abbassamento delle tasse per i dipendenti, delle accise". "Sono coerente". dice ppi Salvini riguardo alla frase del ministro del Lavoro Luigi Di Maio che parlava di "un atteggiamento irresponsabile" circa le minacce di una crisi di governo". "Luigi parlava ai suoi - ha continuato Salvini -. Io non mi formalizzo, penso alla sostanza". L'Alta velocita', ha poi sottolineato Salvini, "la vuole la maggior parte degli italiani. Dobbiamo essere collegati con la Francia e con il resto dell'Europa". "Abbiamo speso dei soldi degli italiani per scavare un pezzo di tunnel - ha continuato - e rimarro' convinto finche' campo che i soldi che ci rimangono e' meglio usarli per finire il tunnel piuttosto che spenderli per riempire il buco che e' stato fatto".

Tav: Di Maio, crisi? Sbalordito da irresponsabile minaccia Salvini

"Sono davvero sbalordito da questa minaccia di crisi di governo che viene da Salvini". Lo ho detto Luigi di Maio parlando con i cronisti fuori Montecitorio. "Il movimento cinque stelle e' compatto. Questo e' un momento in cui ci sono milioni di italiani che aspettano di essere risarciti perche' truffato dalle banche, ed altri attendono il reddito di cittadinanza. E Salvini minaccia una crisi di governo? Mi pare un atteggiamento irresponsabile", ha concluso Di Maio.

Tav: scontro totale Salvini-Di Maio, spettro crisi di governo

Matteo Salvini: "Io sulla Tav vado fino in fondo. Vediamo chi ha la testa piu' dura". Luigi Di Maio: "Salvini viola il contratto di governo e minaccia la crisi? E' da irresponsabile". Lo scambio piu' duro mai consumato tra i contraenti del governo di Giuseppe Conte va di scena sulla Tav. Le posizioni di Lega ed M5s restano le stesse anche dopo il vertice fiume delle vigilia. Nel pomeriggio Conte convoca i giornalisti per esprimere per la prima volta la sua personale contrarieta'.

Il premier conferma lo stallo con i due azionisti della maggioranza che rimangono delle stesse posizioni: favorevole la Lega, contrario il M5s. Sulla maggioranza di governo pesa la scure dei bandi Telt in scadenza lunedi'. Conte spiega che l'esecutivo ha deciso di fare approfondimenti e di prendersi tempo fino a lunedi' per decidere. Gelo al Consiglio supremo di difesa, al Colle, dove arrivano il premier e i ministri. Poi il capo politico del M5s riunisce la congiunta dei parlamentari. La linea che Di Maio ribadisce e' quella a favore della sospensione dei bandi. Il capogruppo al Senato Stefano Patuanelli arriva a dire: "Se c'e' la Tav non c'e' il governo".

Salvini ha in programma la partecipazione alla prima puntata del nuovo programma di Paolo Del Debbio su Retequattro, dove il segretario leghista si sfoga. E' disposto a provocare la crisi di governo sulla Tav? "Se qualcuno mi dice che non servono i treni, anch'io vado fino in fondo", scandisce. "Non sono per carattere, educazione e rispetto politico uno che e' disposto a fare il ministro spostandosi di qua e la' a secondo della convenienze e dei sondaggi. A meno che i 'no' diventino troppi, conto di continuare a fare il ministro con questa formazione, coi 'no' non si va da nessuna parte", aggiunge il vice premier leghista. Durissima la reazione di Di Maio, tramite nota. "Abbiamo solo chiesto la sospensione dei bandi per un'opera vecchia di 20 anni, lo abbiamo chiesto perche' previsto dal contratto siglato tra M5s e Lega - dice -. E cosa fa Salvini? Oltre a forzare una violazione del contratto minaccia pure di far cadere il governo? Se ne assuma le responsabilita' di fronte a milioni di italiani. Io questo lo considero un comportamento irresponsabile, proprio mentre siamo in chiusura su due misure fondamentali come il reddito di cittadinanza e quota 100. Dovra' spiegare il suo comportamento anche ai truffati dalle banche".