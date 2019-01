Tav, Toninelli: "Contratto di governo è chiaro, l'opera va ridiscussa"

Tav: Toninelli, contratto dice ridiscutere integralmente opera

Nel contratto di governo tra M5s e Lega c'e' scritto "ridiscutere integralmente l'opera, quello che stiamo facendo per la prima volta con consapevolmente". Lo ha sottolineato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ospite ad Agora', parlando del Tav e delle polemiche di questi giorni. E ha aggiunto: questo "perche' non voglio far spendere ai cittadini soldi che potrebbero essere spesi meglio".

Tav: Toninelli, a fine gennaio risposta definitiva

A fine gennaio arrivera' la risposta definitiva del governo sul Tav. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, ad Agora' su rai3. "A fine gennaio arrivera' il parere definitivo, dopo con la risposta di Bruxelles", ha spiegato.

Vaccini: Toninelli, Grillo ha contestato obbligo e certa politica

"Beppe (Grillo, ndr) non ha mai contestato i vaccini in se' ma il contesto che gira attorno. Lo conosco bene, ha contestato una certa politica e l'obbligatorieta'. Io i miei bambini li ho fatti vaccinare". Cosi' il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, ad Agora' in merito alla firma del fondatore del M5S del manifesto pro-vax del virologo Roberto Burioni.

Migranti: Toninelli, ha deciso tutto il Governo

Sulla vicenda dei migranti rimasti al largo delle coste maltesi sulle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye "ha deciso tutto il Governo". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ad Agora' rispondendo a una domanda sulla posizione diversa espressa nei giorni scorsi dal premier Giuseppe Conte e dal vicepremier, Matteo Salvini.