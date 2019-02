Tav, Toninelli; "Sintonia informativa". Ma la Lega: "Non sappiamo nulla"

L'analisi costi benefici sul Tav Torino-Lione "viene preliminarmente condivisa con gli interlocutori diretti rispetto al progetto, che e' regolato da un trattato internazionale, ossia Francia in prima battuta e Commissione Ue subito dopo". Lo precisano Fonti Mit. "Successivamente e a strettissimo giro - aggiungono le stesse fonti - verra' condivisa in seno ai due contraenti del patto di Governo. M5S e Lega sono in perfetta simmetria informativa sul dossier".

"Il gruppo parlamentare della Lega non ne sa assolutamente nulla". Lo afferma ad Affaritaliani.it Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati.

Tav: Toninelli, oggi dossier a commissione Ue poi ai vicepremier

"Abbiamo dato la relazione prima alla Francia perche' si tratta di un trattato internazionale. Oggi la consegniamo alla Commissione europea e poi la daro' a Di Maio e Salvini. Matteo (Salvini, ndr) deve avere ancora un po' di pazienza, quando sara' il momento gliela portero' io personalmente in busta chiusa". Lo ha aggiunto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, rispondendo ai cronisti sulla relazione costi/benefici sulla Tav a margine del Restituiton day in piazza del Parlamento.

Tav: Salvini, bizzarro che Parigi ha dossier e io no

"Da vicepresidente del Consiglio che rappresenta gli italiani non ho l'esame costi-benefici sulla Tav, ma ce l'hanno a Parigi. Non ne so nulla, non ho visto nemmeno una pagina. E' abbastanza bizzarro". Cosi' Matteo Salvini ha commentato l'invio del dossier sulla Torino-Lione alla Francia da parte del ministero dei Trasporti, nel corso di una visita a Terni.

Tav: Di Maio, Salvini stia tranquillo. Neanche io ho letto dossier

"Stia tranquillo il vicepremier che neanche io l'ho letta la relazione. Pero' ogni mattina non mi sveglio pensando a questo 'buco' tra Torino e Lione ma a come collegare gli italiani con gli italiani visti i problemi infrastrutturali. Leggeremo questa relazione ma ci sono ben altri problemi che dovrebbero condizionare il dibattito pubblico. Noi siamo in totale simmetria comunicativa che e' un modo per dire che la relazione la leggeremo sia io sia lui". Cosi' Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera a proposito della relazione sui costi e benefici della Tav.