Termovalorizzatori, Costa: "Non convengono, costruirli non ha senso"

"Gli inceneritori non convengono neanche da un punto di vista economico, perché ci vogliono 7 anni per costruirli e 20 anni per rientrare dell'investimento. Ne ho parlato anche con Matteo Salvini". Così Sergio Costa, ministro dell'Ambiente, intervistato a margine del Villaggio Rousseau a piazza Municipio. "Vi ho già spiegato come nei fatti investire in nuovi termovalorizzatori non ha alcun senso".