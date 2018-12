Tifosi scomodi, per i giornaloni Salvini non è una Bella Signora

Refrain politically correct di Calabresi, Giannini, Saviano, Riotta e c. : “Come si è permesso Matteo Salvini di salutare, e di non ammanettare, subito, quel tifoso del Milan un po’...irrequieto, stangato dai giudici per aver malmenato, a San Siro, alcuni fans dell’Inter ?”.

Ieri il ministro ha spiegato : “Era la prima volta che lo incontravo. Non posso chiedere a tutti il certificato penale". Se al Viminale ci fosse stato un Gianni Cuperlo, qualsiasi, non lo avrebbe fatto. E avrebbe indossato un costoso pullover di cashmere e non la dozzinale, e “tamarra”, felpa di Salvini.

E alle urne folle oceaniche per il PD ? O no ?.... Calabresi e c. non vergarono editoriali indignati quando “Report”, su Rai 3, documentò relazioni pericolose tra i dirigenti della Juventus di Agnelli e ultras tutt’altro che perbene, alcuni legati alle cosche della ‘Ndrangheta, “in servizio” a Torino.

Ma la vecchia Signora merita rispetto e deferenza. Mentre quel discolo di Salvini sia più composto, obbedisca ai prefetti e ai generaloni. E non si permetta di assicurare l’impegno ad eliminare, dopo gli sbarchi dei clandestini, le mafie !...Chi si crede di essere ? Il ministro degli Interni del bel Paese...