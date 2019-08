Toninelli come il Pd: prorogata di 10 anni la concessione a Toto

Dopo tanti proclami contro i concessionari il ministro Toninelli proroga la concessione delle autostrade A24 e A25 a Toto per altri 10 anni. Dopo i sopralluoghi con Le Iene per constatare lo stato di degrado dei piloni, segno inequivocabile di mancata manutenzione da parte del concessionario, il ministro pentastellato si comporta come i predecessori del PD, forse anche peggio. Il tutto accade nel silenzio generale. Il PD e il centrodestra sono sempre stati al servizio dei concessionari a cui hanno regalato le nostre autostrade e quindi tacciono complici. Invece di avviare la revoca di una concessione mal gestita il governo giallo-verde ha concordato con Toto un Piano Economico finanziario che prevede l'allungamento della concessione per dieci anni, dal 2030 al 2040.

Oltre a godersi altri 10 anni di concessione senza gara toccherà allo Stato contribuire con 2 miliardi. Toto metterà un miliardo, ma è meglio dire che lo metteranno i cittadini tartassati con i pedaggi. Il tutto presentato ovviamente come modo per evitare l'aumento dei pedaggi del 20%. Ovviamente il ministro e il M5S non hanno organizzato nessuna assemblea pubblica per spiegare ai cittadini l'accordo raggiunto con Toto. Salvini continuerà a raccogliere gli applausi dei cretini parlando di immigrati nel mentre dalla tav alle autostrade garantisce gli interessi delle solite lobby (im)prenditoriali. Rifondazione Comunista invita alla mobilitazione contro questa toto-truffa.