Torino, Appendino perde consigliere. Pollicino lascia M5S per gruppo misto

Marina Pollicino lascia il M5S in Consiglio comunale e la maggioranza pentastellata scende a 22 consiglieri più la sindaca Chiara Appendino. L'uscita dal gruppo e il successivo passaggio al gruppo misto è stato annunciato dalla stessa Pollicino su Fb dove ha postato la lettera consegnata al presidente della Sala Rossa, Francesco Sicari.

Nella missiva, Pollicino sottolineando che "gli ultimi sviluppi della storia del nostro Movimento, sia a livello comunale sia nazionale, stanno prendendo una direzione nella quale, con mio grande rincrescimento, non mi riconosco più", punta il dito sulle parole pronunciate dalla sindaca Chiara Appendino lunedì in aula. "Nelle sue parole - osserva - intravvedo la volontà di smarcarsi da una serie di impostazioni in linea sia con il programma di governo della città, sia con quel programma con cui il Movimento nel 2016 si era presentato alle elezioni a Torino. Per questo ha preferito usare come alibi una vicenda marginale, per scaricare sui consiglieri, specie alcuni di loro, una responsabilità personale, nel tentativo maldestro di nascondere giravolte e cambiamenti di rotta passati e futuri".