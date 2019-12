Toscana, convenzioni ad azienda: la moglie del governatore avrà un ruolo

La moglie del governatore della Toscana, Laura Benedetto, commercialista e marchigiana, dal 2020 lavorerà con la Kos spa. Come scrive La Verità, la società, nata nel 2002 per iniziativa di Carlo De Benedetti, si occupa di gestione di strutture sanitarie prevalentemente nel settore della terza età. È presente in 11 regioni italiane e in due stati esteri (Regno Unito e India). Si tratta di residenze per anziani, centri di riabilitazione, comunità terapeutiche psichiatriche e ospedali.

In Toscana ci sono 5 strutture (private) ma che hanno una convenzione in essere con il Ssn attraverso l’accreditamento della Regione. Come scrive La Verità, tale informazione è stata verificata al telefono direttamente da una delle struttura, Villa Pini. Una questione di ‘opportunità’, dal momento che il governatore Rossi è stato assessore alla Sanità e, appunto, due volte presidente di Regione. E ora la moglie andrà a lavorare in un’azienda privata che gestisce strutture sanitarie. Un autogol dice qualcuno, in vista delle regionali del maggio 2020.

“Sono onestamente sorpresa dall’attenzione che la stampa nazionale mi riserva – afferma la signora Benedetto – prima di essere la moglie del governatore Rossi sono una persona che ha studiato e lavorato con dedizione e impegno e che da molti anni lavora nel settore della sanità. Ogni volta che si parla di me vengono avanzate battute di cattivo gusto su un mio presunto ma falso conflitto di interessi - e continua - ho ricevuto delle offerte dalla Kos e appena e ho accettato. Appena terminerò il mio incarico presso la Camera di commercio inizierò questo nuovo rapporto di lavoro. inoltre va specificato che non si tratta di un'assunzione vera e propria ma di un incarico da libero professionista" aggiunge la signora Benedetto.

E' da segnalare che la signora Benedetto è una manager della Sanità, come scrive La Verità, è stata dg della Asl di Siena e direttore della clinica Villa Pini, proprio una struttura della Kos. La Bendetto ha lasciato la direzione della struttura quando Rossi è stato eletto, per evitare proprio conflitti d'intresse.