Toscana, Renzi ha la Sanità in pugno. Due figure chiave passano dai Dem a Iv

Renzi ha la Sanità toscana in pugno. Potrebbe sembrare una notizia non degna di nota ma non è così. Come scrive Il Fatto Quotidiano, in Toscana la Sanità vale 7 miliardi, pari all’80% di tutto il bilancio. Un potenziale bacino di voti cospicuo in vista delle prossime elezioni regionali. E dopo il passaggio a Italia Viva del presidente della commissione Sanità (in regione) Stefano Scaramelli, domenica sera anche Stefania Saccardi, assessore alla Salute della giunta Rossi, è passata nel gruppo renziano. Lo fa sapere con un messaggio nella chat dei consiglieri regionali, scrivendo di aver comunicato la sua scelta ‘dolorosa’ al presidente Rossi e alla segreteria Bonafé. La decisione sempre secondo quanto riferisce Il Fatto Quotidiano, è arrivata dopo un incontro avuto nei giorni scorsi con l’ex premier. Ma ai dem non va a genio vedere tutto il ramo della salute in mano ai renziani e quindi potrebbero mettere alla porta il capo commissione della Sanità Stefano Scaramelli. La Saccardi, in caso di vittoria del Centrosinistra, sarà riconfermata alla Sanità.