Toscani: "Meloni brutta e volgare". La replica: "Persona miserabile"

Oliviero Toscani insulta Giorgia Meloni. Il fotografo, a La Zanzara su Radio 24, ha attaccato la leader di Fratelli d'Italia bollandola come "brutta e volgare". Inoltre ha aggiunto che gli dà "fastidio la sua estetica" e, non pago, ha detto anche che è "ritardata".

FdI: Meloni, per Toscani sono ritardata, lui persona miserabile - "Il radical chic (con tessera Pd in tasca) Oliviero Toscani, fotografo di Benetton, dice alla trasmissione "La Zanzara" che io sono "brutta e volgare", che "gli da' fastidio la mia estetica" e che "sono ritardata". Non risponderei a qualcuno che disistimo cosi' profondamente, se non ci fossero in queste poche parole svariate forme di razzismo viscerale. Razzismo contro le donne, costrette - indipendentemente da cio' di cui si occupano - a dover rendere conto del loro aspetto fisico. E, molto peggio, razzismo verso il dramma di chi soffre di disturbi psichici. Voglio dire che sono profondamente fiera che la mia presenza dia fastidio a una persona cosi' miserabile". E' quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, pubblicando un video che riporta le dichiarazioni del fotografo Oliviero Toscani nella trasmissione 'La Zanzara' su Radio 24.

FdI: La Russa, Toscani razzista odioso incarna fallimento marxismo - "Oliviero Toscani fa il razzista odioso con la Meloni ma non mi meraviglia affatto. Ho gia' avuto modo di dire che spero che Dio ce lo conservi a lungo perche' nessuno meglio di lui incarna il fallimento del marxismo e il prototipo dell'odierno post comunista del PD: fotografo ma in realta' di professione radical chic col viso giusto al posto delle idee, frequentatore livoroso di 'talk show' con presunzione di immotivata superiorita' culturale e morale proporzionalmente inversa al suo livello di istruzione ed educazione". Lo dichiara Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e senatore di fratelli d'Italia. "Amico dei super capitalisti e dei potenti e distante anni luce dai bisogni degli umili e dei disagiati ma in compenso dichiaratamente nemico degli italiani a vantaggio di ogni "straniero" europeo o migrante. Grazie a Dio per aver plasticamente riassunto in un solo soggetto buona parte delle cause della quasi estinzione della sinistra Pd", conclude La Russa.

FITTO: INDIGNATO PER PAROLE DI OLIVIERO TOSCANI SU GIORGIA MELONI - Il presidente di Noi con l'Italia, Raffaele Fitto, sul suo profilo Twitter: Sono indignato per le parole che Oliviero Toscani ha rivolto a Giorgia Meloni. Mi vergogno per chi, come lui, si fa paladino della giustizia e dell’equità sociale e, poi, rivela il suo odio e il suo razzismo verso chi non la pensa come lui.