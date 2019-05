Toti a Berlusconi: invisibile è Forza Italia. Scontro tra Tajani e Carfagna

Secondo quanto risulta da Affartitaliani.it, durante l’ufficio di presidenza di Forza Italia c’è stato un durissimo scontro tra il presidente dell’Europarlamento uscente Tajani e la vicepresidente della Camera Mara Carfagna.

"Continuero' a guidare il movimento che ho fondato con l'energia e la passione di sempre", ha detto Silvio Berlusconi al Comitato di presidenza di Forza Italia, annunciando che si impegnera' in Ue. "Per farci trovare pronti in vista delle prossime sfide e anche per mettere immediatamente fine a sterili quanto inutili polemiche interne abbiamo ritenuto di avviare un percorso condiviso di rinnovamento del Movimento, che si compira' con lo svolgimento in autunno del Congresso Nazionale".

Comitato presidenza Fi approva all'unanimità relazione Berlusconi - Il Comitato di Presidenza di Forza Italia, riunito oggi a Roma per l'esame della situazione politica alla luce dei risultati elettorali, ha approvato all'unanimità la relazione del presidente Silvio Berlusconi. Lo riferisce una nota. "Voglio ringraziare - ha detto l'ex premier - tutti coloro che hanno contribuito a questa campagna elettorale, i dirigenti, i candidati e gli eletti di Forza Italia, i sostenitori e i miei collaboratori ai quali non posso che rinnovare la mia fiducia, che hanno lavorato in queste settimane con impegno, capacità e spirito di sacrificio". "Voglio poi - ha aggiunto - ringraziare tutti i candidati, coloro che hanno corso per essere eletti e i tanti che hanno partecipato alla competizione elettorale per dare una testimonianza di impegno, di lealtà, di appartenenza a Forza Italia. A chi entrerà con me nel Parlamento Europeo faccio i miei complimenti, a tutti gli altri voglio garantire che non dimenticheremo il loro impegno". "Complimenti infine al nostro Alberto Cirio, che i piemontesi hanno voluto alla guida della loro importante Regione. Complimenti a tutti i sindaci neo-eletti o confermati al primo turno. Sono nostri 3 su 4 dei sindaci del centro-destra eletti a Pescara, Vibo Valentia e Perugia. Da qui in avanti è necessario un ulteriore impegno in vista degli importanti ballottaggi che ci vedono in campo con il centro-destra unito", ha rimarcato.

Forza Italia, Berlusconi: Classe dirigente sarà legittimata dal basso - Forza Italia "oggi ha una classe dirigente, qui al centro e sui territori, che cresce per numero e qualità. Una classe dirigente che io ho formato con il consenso generale da me sempre richiesto e verificato, nella quale ho piena fiducia e che verrà valorizzata da responsabilità sempre maggiori. Una classe dirigente però che sarà legittimata anche dal basso, mediante forme di democrazia interna aperte al più franco confronto e alla più libera discussione". E' quanto ha affermato Silvio Berlusconi nella riunione di oggi di Forza Italia, come riferisce una nota.

Governo: Berlusconi, presto finira' e si tornera' alle urne - "Le notizie di queste ore lasciano intuire che questa situazione avra' presto l'esito che ci auguriamo nell'interesse del Paese, la fine di questo governo dannoso e il ritorno rapido alle urne". Lo ha detto Silvio Berlusconi intervendo al Comitato di presidenza di Forza Italia che si e' riunito oggi a Roma, secondo un comunicato diffuso dal partito. "Per noi il centro-destra unito e' l'orizzonte strategico irrinunciabile, ma proprio per questo saremo ancora piu' severi nel chiedere a chi ne fa parte una assoluta coerenza", ha detto ancora il Cavaliere. "Continuare con questo governo non eletto significherebbe tradire gli italiani", secondo Berlusconi. "Per noi, per Forza Italia si apre una fase nuova, nella quale io personalmente saro' impegnato in Europa per realizzare la svolta che avevo annunciato in campagna elettorale e tentare di realizzare un centro-destra europeo e per renderla potenza militare mondiale capace di riunire e rafforzare l'Occidente - ha detto Berlusconi - di modo che sia in grado di resistere a qualunque sfida provenga dalla Cina comunista".



FI: TOTI, 'SEMBRA ATTREZZO DEL PASSATO, E' MANCATO IL RINNOVAMENTO' - "Forza Italia ha mancato un appuntamento importante con il rinnovamento da cui sono passati tutti i partiti, da Fratelli d'Italia alla Lega allo stesso Pd. Fi è ruimasto un po' una cosa che assomiglia a un attrezzo del passato, ha fallito ad adeguare il suo messaggio politico, è mancato il principio di democrazia interna, è mancata un po' di selezione meritocratica nella classe dirigente''. Lo dice a Adnkronos Live il governatore azzurro della Liguria, Giovanni Toti.

FI: TOTI, 'TAJANI? NON CREDO CHE DISASTRO AL CENTRO DOVUTO A ME' - "Non ho fatto campagna elettorale per nessuno, da governatore di una regione non ho incarichi esecutivi nel partito, rappresento una coalizione di 5 partiti". Giovanni Toti a Adnkronos live replica a Antonio Tajani che l'ha accusato di aver fatto campagna elettorale per altri partiti e non per Forza Italia alle europee. "Detto questo, io voglio bene a Antonio e ho anche una discreta autostima, ma non credo che il disastro al Centro sia dovuto a Toti", rimarca il governatore azzurro della Liguria.



M5S: TOTI, '5 STELLE SONO STRUTTURALMENTE UNFIT' - "L'Economist scrisse una volta, sbagliando, che Berlusconi era 'unfit' per il governo. Credo che i M5S siano strutturalmente 'unfit' finché non cambieranno il loro Dna e diventeranno un partito che comincia a ragionare nel novero delle cose possibili". Così Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ospite di Adnkronos Live.

“Siamo unica maggioranza vera in grado di governare”

"Forza Italia è la spina dorsale del centrodestra". A sottolinearlo è Silvio Berlusconi che ha riunito a Palazzo Grazioli il Comitato del presidenza per fare la prima analisi del voto europeo dopo il 9% ottenuto dal suo movimento. "Gli italiani -scrive il Cav su Twitter- hanno detto ancora una volta che il centrodestra è la maggioranza del Paese, l'unica maggioranza vera in grado di governare". Il Comitato si sta tenendo nel cosiddetto parlamentino azzurro che è in corso da oltre un'ora. Presenti tutti i big del partito, tranne il governatore Giovanni Toti.

Ravetto: “Spero non se ne escano convocando congresso finto. E' l'ultima chiamata per la sopravvivenza del partito”

"Spero che da questo direttivo non se ne escano con la convocazione di un congresso finto in cui andiamo tutti ad applaudire come foche ammaestrate. Ne serve uno vero! Dobbiamo stabilire una linea politica chiara: e' l'ultima chiamata per la sopravvivenza del partito". Cosi' Laura Ravetto, deputata di Forza Italia. "Ci scanneremo, ma chi vincera' indichera' la linea, naturalmente avvallata da Berlusconi, che rimane il leader e l'unico vero campione di preferenze del partito: ha preso mezzo milione di voti e non era nemmeno candidato nella circoscrizione centro”.

Cesa: "Rafforzare area popolare di centro, senza non c'è stabilità"