Toti e Carfagna: "Così cambiamo Fi".Tra punzecchiature, flat tax e rivelazioni

Sguardi, punzecchiature, il partito Mediaset, le differenze sui migranti e lo scetticismo sulla flat tax del governo M5s-Lega. Sabato 22 giugno alle 14,30 va in onda su Sky TG24 la prima intervista televisiva di Mara Carfagna e Giovanni Toti, i nuovi coordinatori di Forza Italia, ospiti di Maria Latella.

L'intervista, che andrà in onda anche sul profilo Twitter di Sky TG24, sarà ricca di contenuti sulla svolta che entrambi vogliono imprimere al partito di Silvio Berlusconi. Una svolta profonda, tanto che nei giorni scorsi Toti è arrivato a proporre il cambio di simbolo.

Sarà interessante seguire il modo in cui Carfagna e Toti interagiscono e si punzecchiano a vicenda, con la prima che avverte il secondo: "Fammi parlare se no litighiamo subito". Ma interessanti saranno soprattutto i contenuti: dalle mancate telefonate del presidente del Parlamento europeo uscente Antonio Tajani alle differenze sul caso Sea Watch fino allo scetticismo di entrambi sul fatto che alla fine questo governo faccia davvero la flat tax. Si parlerà anche del partito Mediaset per Toti e delle avances del centro alla Carfagna. Avances respinte: "Mai con Renzi", dice lei.

