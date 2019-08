Toti decide, Fi e Fdi si adeguano... Sicurezza bis, non si vota contro Salvini

Ufficialmente Forza Italia e Fratelli d'Italia sono partiti di opposizione. E, quindi, mettendo la fiducia sul decreto sicurezza bis logica vorrebbe che i due partiti di Centrodestra votino no al governo Conte. E invece non è così. E' bastato che Giovanni Toti annunciasse che i suoi senatori non avrebbero votato contro il decreto tanto caro a Matteo Salvini che sia Fi che FdI hanno modificato la loro posizione passando dal voto contrario al "non partecipo al voto" degli azzurri fino all'astensione del partito della Meloni. Insomma, Toti detta la linea. E meno male che Berlusconi diceva che sarebbe stato inifluente...