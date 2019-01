Toti e Musumeci seguono la Meloni. In campo la seconda gamba del Cdx

"Non vogliamo fare scissioni o gruppi autonomi, ci rivolgiamo a tutti per costruire la seconda gamba del centrodestra. Salvini e' la prima, noi dobbiamo recuperare consenso aprendoci ai cattolici, alla destra sociale, ai liberali". Cosi' Giovanni Toti e Nello MUSUMECI, governatori di Liguria e Sicilia, nel corso della firma di un protocollo sull'agenda digitale, si rivolgono "a tutti perche' c'e' bisogno di qualcosa di nuovo, noi siamo a disposizione", spiegano. Toti parla chiaro: "La Lega e' inchiodata al M5s per mancanza di alternative di governo, credo che il centrodestra si debba interrogare su come costruire una seconda gamba che consenta alla Lega di emanciparsi dall'abbraccio dei 5 stelle e di dare casa a tutte quelle culture come la destra storica, ai liberali e ai cattolici che ci sono nel nostro paese"."Tutto questo va costruito, siamo alla fine di un ciclo- prosegue- sia io che il presidente MUSUMECI governiamo con amministrazioni a cui partecipano tutte le forze del centrodestra e pensiamo di poter dare il nostro contributo e metterci attorno a un tavolo a ragionare". Toti, piu' che l'aggregatore, vuol fare "il contributore, porto le mie idee e l'esperienza di una coalizione che governa bene insieme da 4 anni". Anche MUSUMECI per "rinvigorire il centrodestra" pensa all'apporto di altri soggetti come "il mondo centrista che in questo momento e' frammentato. Ma anche alla cultura della destra liberale, sociale, riformista: possiamo tornare a quel grande progetto del '94: mettere assieme sensibilita' alternative alla sinistra e alla demagogia dei grillini", osserva. "Salvini e' una parte importante del centrodestra, il problema e' trovare una alternativa a questo governo assurdo, facendo tornare la Lega alla sua casa madre e fornire un progetto politico in grado di raccogliere consenso", conclude.

CENTRODESTRA. MELONI: BENE TOTI E MUSUMECI, LIBERARE SALVINI DA M5S - "Un altro importante passo avanti nella costruzione di quella 'seconda gamba' del centrodestra lanciato lo scorso settembre ad Atreju alla presenza di Giovanni Toti e Nello MUSUMECI. Sono sinceramente felice che oggi i governatori di Liguria e Sicilia ribadiscano la loro volonta' di lavorare al progetto di riportare il centrodestra al governo liberando Salvini e la Lega dalla morsa del M5S. Un movimento conservatore e sovranista capace di raccogliere culture e identita' diverse ma tutte accomunate dalla volonta' di affermare e difendere l'interesse nazionale italiano. Le elezioni europee del 26 maggio rappresenteranno una tappa fondamentale di questo percorso e le continue adesioni che stiamo avendo in queste settimane ci fanno essere estremamente ottimisti sul futuro di questo progetto". E' quanto dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.