Toti presenta nuovo partito "Cambiamo": "Prima si vota meglio è"

Uno schizzo che compone un tricolore, con sotto la scritta "Cambiamo!" in campo azzurro, che sormonta l'altra scritta "con Toti", su uno spicchio arancione. E' il simbolo di "Cambiamo con Toti", la nuova forza politica fondata dal governatore della Liguria dopo la rottura con Silvio Berlusconi, presentato ufficialmente con un posto su Facebook. "Ecco il simbolo di Cambiamo - scrive Toti - realizzato grazie ai vostri suggerimenti, che potrete scegliere alle prossime elezioni per cambiare insieme a noi. Prima si vota meglio e'! L'Italia ha bisogno di cambiare: piu' cantieri, piu' soldi nelle buste paga, piu' consumi, piu' esportazioni, piu' occupazione, piu' formazione professionale per i giovani, piu' ricerca e piu' merito. Meno burocrazia, meno leggi e regolamenti, meno codici e codicilli che bloccano appalti grandi e piccoli, meno nepotismo, meno tasse. Cambiamo - prosegue - ci sara', contro gli accordi al ribasso per salvare qualche poltrona, al fianco di chi vuole costruire un paese fatto di merito e di Si'! Cambiamo insieme?".