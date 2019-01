Toti: unire le varie anime del Cdx. L'idea di cambiare nasce dalla Meloni

"Quello a cui penso è un partito di centrodestra che non sia solo la raccolta delle varie anime della destra ma sia un movimento politico in cui possano trovare spazio riformisti, liberali, conservatori, cattolici, tutte le anime di un grande, moderno centrodestra europeo. Non un movimento della destra allargato ma un movimento in cui la destra può essere la parte e non certo il tutto". Lo ha spiegato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo il suo incontro di ieri con il governatore siciliano Nello Musumeci, a margine della visita in regione dell'Arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco, per i tradizionali auguri di inizio anno. Toti ha sottolineato le linee della proposta, "qualcosa di diverso anche dal cartello elettorale che Giorgia Meloni sta mettendo in piedi: l'idea di cambiare il centrodestra nasce proprio da lei". "E un centrodestra - ha spiegato ancora il governatore - che usa i toni della moderazione, che non vede rivali ovunque ma vede alleati, che sa costruire un nuovo patto sociale per dare alla finanza italiana, all'industria italiana, tutta quella fiducia e quel supporto che serve. Un movimento politico di centrodestra educato che, come diceva Teddy Roosevelt, sa girare armato, sa far rispettare gli interessi del nostro Paese ma sa presentarsi nelle cancellerie europee senza dover necessariamente fare gazzarra ma cercando di far valere le proprie ragioni". "E un centrodestra - ha concluso il presidente della Regione - che vuole che gli interessi degli italiani nel mondo siano rispettati, senza chiudere i nostri confini: un Paese che sappia aprire i propri confini alle merci, alle idee".

CENTRODESTRA: TOTI, 'CON MUSUMECI OFFERTO POSSIBILITA' DI UNIRE ANIME CDX' - Con Musumeci abbiamo offerto all'intero centrodestra la possibilità di collaborare a costruire qualcosa di nuovo che non vuole escludere nessuno, non vuole scindere, non vuole dividere, non vuole spaccare ma al contrario unificare tutte le anime del centrodestra in quella possibile seconda gamba che noi crediamo debba essere costruita in futuro per affrontare una terza Repubblica compiutamente". Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine del tradizionale incontro di inizio anno con l'Arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco, commentando il suo incontro di ieri con il governatore della Sicilia Nello Musumeci. "Non c'è nessun complotto - ha aggiunto- nessuna idea di frazionismo ma solo una voglia di costruire".

CENTRODESTRA: FITTO A TOTI, BELLO TUO PROGETTO MA QUANDO VUOI REALIZZARLO? - "Toti vuole costruire 'un partito di centrodestra moderno, europeo, dai toni risoluti ma educati, che sa confrontarsi con il mondo, che non vuole isolarsi e che vuole dare spazio a tutte anime'. Bel progetto, sono d'accordo , ma quando e come vuole farlo? Perché fra quattro mesi esatti siamo chiamati a rinnovare il Parlamento europeo". Raffaele Fitto, presidente di Direzione Italia, pungola così Giovanni Toti, che ieri ha incontrato Nello Musumeci lanciando il progetto politico della 'seconda gamba' del centrodestra. "Cosa vuole fare Toti? -si chiede Fitto- Restare alla finestra a criticare un centrodestra diviso fra governativi e anti-governativi, fare analisi sul futuro, o, invece, vuole contribuire fin d'ora alla costruzione di una 'seconda gamba', che sia la colonna portante del nuovo centrodestra italiano per tornare alla guida del Paese, liberando la Lega dalla dannosa morsa con i 5stelle? Con Giorgia Meloni stiamo facendo questo: l'adesione al gruppo europeo dei Conservatori e l'ingresso in questa famiglia politica , il percorso indicato sin da settembre con le tante adesioni che si sono manifestate sono una conferma". "E' il momento di passare dalle parole ai fatti -avverte Fitto- senza disperdere le forze. Se si considera chiusa un'esperienza, quella di Forza Italia allora bisogna essere conseguenti. Perché Toti vuole condividere questo progetto dopo le europee ? Basta un pò di coraggio!".