Transumanze romane/ Torna Renzi e scorna Zingaretti. Ma Gentiloni...

Cacchio questa non ci voleva. Mi stavo piano piano riavvicinando al Pd dopo la fugace tentata fuga verso il Salvimaio, arriva Renzi e sfascia tutto. E adesso? Punto su Zingaretti o punto su Renzi? O su Gentiloni? Dura Zingaretti? Mah... sembra che non conti nulla. Ma Renzi dove va a parare? Al centro? Una nuova Dc? Tira dentro Forza Italia? Riesce a piazzare la Boschi alla presidenza della Rai? Tutto nebuloso. Almeno Gentiloni col posto che ha preso a Bruxelles sta lì sicuro cinque anni. Vediamo, bisogna decidere, ma farlo in fretta. Gli avversari si stanno muovendo da settimane. Chi si ferma è perduto.