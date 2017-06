Travaglio nababbo a La7: si parla di 125mila euro l'anno, 70 euro al minuto

Marco Travaglio lo vediamo in pianta stabile a La7, nei vari talk show politici (a fare da sostituto dei portavoce grillini quando è previsto il contradditorio che loro rifuggono), e soprattutto a Otto e Mezzo, dov'è ospite fisso di Lilli Gruber. Ma quanto guadagna il direttore del Fatto Quotidiano per le sue epifanie sulla rete di Urbano Cairo? Alla domanda ha cercato di dare una risposta Italia Oggi, visto che l'argomento è stato sollevato financo nel corso dell'assemblea dei soci di Cairo Communication, tenutasi lo scorso 8 maggio a Milano. "In quell'occasione", cita Libero, l'azionista Gola aveva sottolineato come "la costante presenza di certi giornalisti di parte come Travaglio deprimono, a mio giudizio, la qualità dei programmi di La7": Poi, a rincarare la dose, ci aveva pensato il socio Marino, il quale si era avventurato nel tema dei compensi: "Ho udito che Travaglio avrebbe compensi di 500mila euro all'anno per partecipare alla trasmissione Otto e mezzo".

Chi pensa che le ospitate di Travaglio siano pagate a gettoni di presenza si sbaglia, quindi. A tutti gli effetti le apparizioni del direttore del Fatto Quotidiano sono regolate da un contratto, le cui cifre sono riservate. Peccato che, nella stessa assemblea, come cita Libero: "Urbano Cairo ci ha tenuto a specificare che "il compenso di Travaglio, come ordine di grandezza, è circa la metà della metà della cifra da lei detta". E la metà di 500mila euro sono 125mila...

"Soldoni. Soldi veri" rincara Libero. Basta infatti fare due conti. "Travaglio è ospite dalla Gruber una volta a settimana, di solito il giovedì. Il programma dura all'incirca dieci mesi (per star larghi), numero che moltiplicato per quattro (le settimane per mese) fa un totale di quaranta ospitate. Stando sempre a queste cifre, insomma, Marco Manetta guadagna circa 3.125 euro a puntata. E, si ricorda, la puntata dura circa 45 minuti (anche qui, stando larghi). Ergo, la presenza di Travaglio ad Otto e mezzo vale circa 70 euro al minuto. Niente male".

Ora sarebbe interessante capire qual è il contratto dell'altro prezzemolino di La7, Andrea Scanzi, contratto negoziato dalla Visverbi Visfacti, l'agenzia che organizzò il convegno di Ivrea in memoria di Gianroberto Casaleggio...