Trenta sfrattata, con marito e cane. Un premio alla giornalista Sarzanini

Di Pietro Mancini

L’ex ministrona grillina, Trenta, il marito ufficiale e il cane-scorazzato in auto blue-dovevano sottoporsi a....inauditi sacrifici, per poter sborsare, ogni mese, un canone di 141 euro per abitare nella casona romana, nei pressi di piazza San Giovanni in Laterano. L’ex governante aveva dichiarato, mentendo, di pagare 540 euro al mese.

Trenta, Di Maio, Grillo e c. stavolta hanno trovato, come diceva Pietro Nenni, qualcuno più puro di loro, che li ha...epurati, anzi sfrattati.

Questa vicenda ha dimostrato che si può fare, nel bel Paese, serio e rigoroso giornalismo d’inchiesta, libero e non asservito ai vecchi e nuovi “poteri forti”.

I Presidenti delle due Camere e il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti dovrebbero premiare la cronista del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini, che ha realizzato lo sgub, fatale alla graziosa, e furba, coppietta della....Difesa (dell’appartamentone di pregio).