Tria a Brunetta: "Non parlo di ipotesi". Borghi gli spegne il microfono. Video

Battibecco in audizione tra il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il deputato di Forza Italia Renato Brunetta sul Def davanti alle commissioni parlamentari, il ministro dell'Economia é stato protagonista di uno scambio acceso che poi Borghi ha stoppato spegnendo il microfono al ministro.

Cassazione: confermata sanzione Bankitalia a leghista Borghi

Nel frattempo confermata in Cassazione la sanzione di 15.500 euro che Banca d'Italia nel 2014 aveva inflitto a Claudio Borghi, oggi deputato della Lega e presidente della Commissione Bilancio della Camera, all'epoca dei fatti amministratore di Banca Arner, per "irregolarita' consistenti in carenze nell'erogazione e nel controllo del credito da parte di componenti ed ex componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale". La seconda sezione civile, con una sentenza depositata oggi, ha rigettato il ricorso di Borghi, con cui veniva impugnato il decreto della Corte d'appello di Roma che, nel 2015, aveva respinto l'opposizione alla sanzione irrogata dal direttorio di Bankitalia dopo accertamenti ispettivi compiuti tra aprile e maggio 2013: "La corte territoriale ha ritenuto il professor Borghi responsabile degli illeciti a lui addebitati - si legge nella sentenza depositata oggi - non nella sua qualita' di componente del comitato crediti ma nella sua qualita' di amministratore. Il riferimento alla partecipazione del prof. Borghi al comitato crediti risulta funzionale a colorare la sua responsabilita' come amministratore, differenziando il suo ruolo da quello degli amministratori non sanzionati, non ad indicare un titolo di responsabilita' diverso dalla titolarita' dell'ufficio di amministratore della banca".

Cassazione: Borghi, multa gia' pagata ma legge non uguale per tutti

"Non ho ancora letto la sentenza. Ma le cose vanno cosi'. Il procuratore generale della Cassazione mi aveva dato ragione. Altri amministratori esattamente nella mia stessa condizione - non c'e' alcuna differenza - sono stati assolti ma evidentemente la legge non e' uguale per tutti. Sappiamo che le cose vanno cosi'...". Cosi' il presidente della commissione Bilancio Claudio Borghi interpellato dall'Agi sulla sanzione inflittagli da Bankitalia "per irregolarita' consistenti in carenze nell'erogazione e nel controllo del credito" quando era componente del consiglio di amministrazione di Banca Arner che la Cassazione ha confermato oggi. "All'interno di un cda in cui io non vengo nemmeno citato in alcun verbale, il presidente non ha fatto niente, il presidente del collegio sindacale non ha fatto niente, gli altri amministratori del comitato crediti che erano con me nemmeno: a tutti e' stata annullata la sanzione. L'unico a cui non l'hanno annullata sono io, va bene cosi'", sostiene il leghista. "Basta che in ogni caso si ricordi che non e' un reato, come invece vedo gia' scritto da qualche parte, ma una sanzione amministrativa. E' una multa che avevo gia' pagato in anticipo perche' immediatamente esecutivo".