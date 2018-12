Manovra: commissione Camera vota mandato relatore, stamane in Aula

La commissione Bilancio della Camera ha approvato dopo le 3 del mattino, con i voti della maggioranza M5s-Lega, il mandato al relatore sulla manovra, che e' attesa stamane in Aula. Pd e Forza Italia hanno votato contro. L'opposizione ha protestato perche' il testo e' stato inviato in Aula senza discutere ne' votare i circa 350 emendamenti che erano stati presentati alla legge di bilancio.

Tria: con Ue miglior accordo possibile, spesa ridotta ma non gli investimenti

"Rispetto alla prima versione della Manovra, l'attuale versione riduce la spesa corrente del 2019 e non lo fa a scapito della spesa per investimenti". Lo ha spiegato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione in commissione Bilancio, annunciando che il reddito di cittadinanza arriverà "dal primo aprile". ''Il governo ha ottenuto dei risultati che ritengo molto positivi''.

L'accordo con l'Ue ha permesso al governo di raggiungere "il miglior risultato possibile sia dal punto di vista economico finanziario che politico, un risultato che conferma gli obiettivi fondamentali di riforma e politica economica del governo e li riconduce ad un livello di deficit" piu' basso "di quello preventivato". Allo stesso tempo permette di avere uno "spread piu' vicino ai fondamentali dell'Italia, di pagare meno interessi e di ridare fiducia a consumatori e investitori". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione in commissione Bilancio.

MANOVRA: TRIA, DENTRO VOLONTARIATO FENOMENI DISTORSIONE CONCORRENZA

All'interno del volontariato ''ci sono molti fenomeni di distorsione della concorrenza. Bisogna distinguere chi va sostenuto e chi no''. Lo afferma il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione nella commissione Bilancio della Camera, ricordando che la misure introdotta nel ddl bilancio, che riduce le agevolazioni per gli enti non commerciali, riguarda la tassazione di utili.

MANOVRA: TRIA, SITUAZIONE NON SEMPLICE CHE CI E' STATA LASCIATA

''La situazione non è semplice. Non ce l'avete lasciata semplice''. Lo afferma il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione nella commissione Bilancio della Camera. Rivolgendosi alle opposizioni aggiunge: ''ci avete accusato di troppo deficit. Adesso lo abbiamo abbassato e non va bene''. ''Potete fare tutte le critiche che volete ma la questione del famoso sentiero stretto è chiaro che c'è anche adesso''.

"Le clausole di salvaguardia è chiaro che sono un grande problema ma noi lo abbiamo ereditato". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione sulla manovra alla Camera. "Si lavorerà fin da gennaio per fare quello che abbiamo fatto quest'anno: abbiamo eliminato 12,5 miliardi di clausole di salvaguardia". "Certamente sono state aumentate ma chiaramente abbiamo eredito una situazione del passato", sottolinea il ministro. "Non è che adesso cadiamo dalle nuvole, bisogna fare un grosso lavoro e partire subito".

MANOVRA: TRIA, STIAMO CERCANDO DI USCIRE DA TRAPPOLA BASSA CRESCITA

Con la manovra ''stiamo cercando di uscire dalla trappola della bassa crescita stimolando i consumi, alleggerendo il carico fiscale, dando una forte spinta agli investimenti'' e al tempo stesso ''cercando di tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione''. Lo afferma il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione nella commissione Bilancio della Camera.

Manovra, Tria: "Reddito di cittadinanza partira' dal 1 aprile 2019"