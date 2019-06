Tria, Flat tax solo con tagli spesa, da pensioni e reddito risparmi 3/4 mld

Tria intervistato dal Financial Times si dichiara favorevole all'idea della flat tax "per ridurre la pressione fiscale sulla classe media e sui redditi medi. Ma dovrebbe essere introdotto in modo progressivo conforme ai nostri obiettivi in termini di finanze pubbliche". "E dovrebbe essere compensato da tagli alla spesa, altrimenti un aumento politicamente sgradevole dell'imposta sul valore aggiunto prenderà il via il prossimo anno come misura di salvaguardia", ha aggiunto.



Il Ministro dell'Economia commenta anche quota 100 e reddito di cittadinanza. Tria prevede che l'introduzione di queste misure "potrebbe portare a risparmi di spesa di tre o quattro miliardi l'anno prossimo". Per tagliare il deficit, ha aggiunto, "sono necessarie una serie di misure"