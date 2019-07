Tria: "Non è stata manovra correttiva. Stop a procedura? Non c'è commistione"

Tria, non è stata manovra correttiva

"In realtà non c'è stata una manovra correttiva nel senso tradizionale del termine, c'è stata una correzione del bilancio in base agli andamenti della finanza pubblica". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di un'audizione di fronte alle commissioni Bilancio e Finanze del Senato sugli esiti dell'Ecofin.

"Correzione molto forte, ci ha messo in sicurezza"

"Ricordo che è stata una correzione molto forte, una delle piu forti che ha portato a un aggiustamento strutturale tra lo 0,3 e lo 0,4 che è il più grosso degli ultimi anni e questo è stato condotto in una fase dell'economia molto difficile, in cui siamo ancora vicini alla crescita zero. Questo ci ha messo in sicurezza non solo perché ha permesso di non rendere più giustificata la procedura ma perché ci ha messo in sicurezza sui mercati finanziari e lo vediamo nella riduzione dello spread". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di un'audizione di fronte alle commissioni Bilancio e Finanze del Senato, parlando del piano per evitare la procedura d'infrazione europea.

"Lagarde persona degna ma l'avrei preferita a Bruxelles"

Christine Lagarde nominata alla presidenza della Bce "è una persona degna, personalmente l'avrei preferita alla Commissione europea", dove invece è stata designata l'ex ministro della Difesa tedesco, Ursula von dee Leyen. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso dell'audizione in Senato.