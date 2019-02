Tria: "Prematuro parlare di una manovra correttiva"

"Risulta alquanto prematuro esprimersi in tal senso''. Lo afferma il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervenendo al question time alla Camera, in merito all'ipotesi di una manovra correttiva.

Manovra: Tria, margini riserva su conti piu' che sufficienti

I "margini di riserva" per garantire il rispetto degli obiettivi programmatici dei conti pubblici "al momento paiono piu' che sufficienti". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo al question time. Tria ha ricordato che "gli obiettivi di finanza pubblica, alla luce delle regole nazionali ed europee, sono definiti in termini di variazione dell'indebitamento netto strutturale, ovvero depurato dagli effetti del ciclo e delle misure una tantum". "A ulteriore garanzia rispetto agli obiettivi di finanza pubblica - ha spiegato il ministro - la legge di bilancio contiene un'apposita disposizione di monitoraggio dei conti pubblici per il 2019. Sono accantonate e rese disponibili risorse per un importo complessivo pari a 2 miliardi di euro. Il monitoraggio degli andamenti tendenziali di finanza pubblica e' aggiornato entro il mese di luglio.Qualora da tale monitoraggio gli andamenti tendenziali risultino coerenti con il raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2019, valutati al netto delle maggiori entrate derivanti da operazioni dismissioni di immobili pubblici, gli accantonamenti - ha concluso - con delibera del Consiglio dei ministri e su proposta del ministro dell'Economia possono essere resi disponibili"

Manovra: Tria, Dpcm riparto investimenti in fase avanzata

"Il Dpcm di riparto e' in avanzata fase di definizione. Sono gia' state raccolte e analizzate le richieste presentate dalle amministrazioni centrali dello Stato e per alcuni interventi si sta gia' conducendo l'ulteriore approfondimento con le amministrazioni interessate in relazione alla possibilita' di assicurare le coerenze finanziarie con le dotazioni del fondo previste dalla legge di bilancio". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo al question time. Al Mef, ha spiegato il ministro, "si sta inoltre attivando una task force per la rilevazione sistematica e l'analisi dei progetti in corso con un'attenzione particolare ai problemi di progettazione, valutazione e coordinamento delle azioni di implementazione e degli ostacoli strutturali che emergono nel corso del ciclo progettuale". Nel 2019, ha poi ricordato Tria, e' prevista la costituzione di una struttura per la progettazione di beni e di edifici pubblici a supporto delle amministrazioni centrali e degli enti locali. "Per lo svolgimento dei compiti affidati alla struttura e' stata autorizzata l'assunzione di un massimo di 300 unita' di personale di cui almeno il 70% con profilo tecnico", ha aggiunto il titolare dell'Economia.

Conti pubblici: Tria, Def sara' presentato entro termine legge

Il Documento di economia e finanza "verra' presentato secondo i termini di legge". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo al question time.