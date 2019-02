“Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha firmato un atto molto importante che stabilirà nuove regole per le autorizzazioni alle trivellazioni, soprattutto nelle piattaforme offshore quelle che si trovano in mare per la ricerca di petrolio”, spiegano i deputati e i senatori del MoVimento 5 Stelle in commissione Ambiente.

“Finalmente mettiamo dei paletti chiari e stabiliamo che la commissione Via-Vas dovrà disporre di informazioni specifiche prima di poter autorizzare esplorazioni nei nostri mari. Come ha spiegato dettagliatamente il Ministro Costa, in questo modo saremo in grado di capire le tempistiche certe delle esplorazioni e, inoltre, ogni compagnia petrolifera dovrà specificare preventivamente aspetti importanti che prima venivano ignorati. Parliamo della modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dalla piattaforma e le tempistiche della dismissione di quest’ultima. È ora di fare chiarezza sul tema e di scoraggiare chi si ostina a voler invadere i nostri mari, provocando spesso danni all’ambiente”, proseguono deputati e senatori.

“Oltre ad aver aumentato di ben 25 volte i canoni annuali di coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi, con la firma di questo ulteriore atto stabiliamo regole ferree che dovranno essere rispettate nei prossimi anni, e anche nelle future legislature. Finalmente un nuovo passo verso la sostenibilità e le rinnovabili, per defossilizzare il Paese gradualmente nell'interesse dell’ambiente e dei cittadini”, concludono i portavoce del MoVimento 5 Stelle in commissione Ambiente.