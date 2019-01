Trivelle, la Lega: stop sbagliato. Gava: "Il Paese deve andare avanti"

"Non posso approvare una impostazione tutta volta a dire No come quella che sta alla base dell'emendamento dei 5 stelle sul tema delle trivelle. È sbagliato bloccare le autorizzazioni per le trivelle: non possiamo consentire che la paura blocchi lo sviluppo". Lo dichiara Vannia Gava, sottosegretario leghista all'Ambiente.

"Questo Paese ha bisogno di una vera politica energetica che non può dipendere dall'acquisto dall'estero perchè questo oltre a portare costi sulle bollette dei cittadini, ci rende anche estremamente deboli. Questi insediamenti devono sottostare a precise valutazioni di impatto ambientale che li rendono compatibili con l'eco sistema. Senza contare che questo comparto imprenditoriale è una eccellenza che genera posti di lavoro".

"Noi - aggiunge l'esponente leghista - non vogliamo cercare motivi per bloccare le aziende e lo sviluppo, ma vogliamo cercare una strada assieme per fare le cose, facendole bene. Le sfide del futuro non aspettano, il nostro paese deve andare avanti e non indietro".