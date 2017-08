Trump e Raggi gemelli?

La Raggi paragonata a Trump?

No certamente.

Però una cosa in comune il Sindaco di Roma e il Presidente degli Stati uniti d’America ce l’hanno…

Si tratta dell’alta volatilità dei membri del loro staff e/o amministrazione.

In effetti il paragone calza se si considera la incredibile girandola di nomine di amministratori delegati e assessori cambiati dalla Raggi in un solo anno (mi sembra più di 20) e il turnover alla corte del Presidente Usa.

L’ultima notizia in tal senso, riguarda la sostituzione il suo capo della comunicazione Anthony Scaramucci dopo solo 11 giorni di permanenza nello staff presidenziale.

Scaramucci è un finanziere di Wall Street ed appena insediatosi per non tradire il suo cognome aveva avuto violenti diverbi con Priebus che è il collaboratore più vicino di Trump definito da Anthony “E’ uno schizofrenico, paranoico del c....”. Poco dopo il Presidente ha annunciato via twitter il nomina del generale John Kelly al posto di Priebus venerdì scorso ma il primo atto dell’ ex Marines è stato proprio quello di fare fuori il finanziere di origini italiane.

Ma queste dinamiche non ci ricordano qualcosa, fatte le debitissime proporzioni?

Sembrerebbe una dinamica tipicamente pentastellata, ma siamo oltre oceano. Che si tratti dunque di un archetipo all’opera, e cioè quello del populismo?

Questa sembra proprio la risposta giusta.