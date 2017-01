Trump spiazza la sinistra italiana: i politici tra imbarazzo e banalità

Tardano ad arrivare le reazioni della sinistra italiana dopo il discorso ufficiale di Trump. Pochi commenti, molti silenzi. Il fenomento The Donald ha spiazzato tutti?

Trump: Quartapelle, discorso ci ricorda di cosa e' fatta destra

"Il discorso di Trump ci ricorda di cosa e' fatta la destra. Grazie Barack Obama per questi otto anni. Buona fortuna Europa, ti terremo stretta". Lo scrive su Twitter Lia Quartapelle, capogruppo Pd in commissione Esteri della Camera, commentando il discorso di insediamento del neo presidente americano Donald Trump.

Trump: Rosato, temo Usa piu' chiusa, Ue sia piu' unita

"Auguri a #TrumpPresidente, ma temo sara' un'America piu' chiusa, populista e, purtroppo piu' aggressiva. Indispensabile #UE piu' unita". Lo scrive su Twitter, Ettore Rosato, capogruppo Pd alla Camera.

Trump: Salvini, alla faccia dei rosiconi, fra un po' tocca a noi

"Alla faccia di rosiconi e ricchi compagni, buon lavoro Presidente #TRUMP! Fra un po' tocca a noi. #Inauguration @realDonaldTrump". Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini, su twitter. AGI) Ted

Trump: Fitto, fa bene a parlare a ceti medi e bassi sofferenti

"Era ovvio che Donald Trump continuasse a parlare a quelli a cui si e' rivolto per mesi: i ceti medi e medio-bassi americani, sofferenti e troppo a lungo dimenticati". Cosi' Raffaele Fitto, leader dei Conservatori e Riformisti, promotore della Convenzione Blu. "L'establishment europeo farebbe bene a cercare di cooperare con lui, anziche' diffidare e giudicare. Piaccia o no, Trump ha interpretato e capito un disagio profondo. Cio' che le nostre elites non fanno".

Trump: Alfano, Italia ha fiducia nel nuovo presidente

"Congratulazioni a Donald Trump! L'Italia ha fiducia nel nuovo presidente e nel grande rapporto di amicizia con gli USa". Cosi' il ministro degli Esteri Angelino Alfano su twitter.

Di Maio, auguri a Trump, collaboreremo

"I migliori auguri al Presidente Donald Trump. Ci auguriamo una collaborazione di successo con il futuro governo italiano M5s". Questo il messaggio di auguri postato in inglese su Twitter all'indirizzo del presidente Usa dal vicepresidente della Camera Luigi Di Maio (M5S).

Trump: gli auguri di Papa Francesco, abbia saggezza e forza

"In occasione della sua inaugurazione come 45esimo Presidente degli Stati Uniti d'America le indirizzo i miei cordiali auguri e l'assicurazione delle mie preghiere che Dio onnipotente le garantisca saggezza e forza nell'esercizio del suo alto ufficio". Lo scrive Papa Francesco nel messaggio augurale al neo presidente statunitense Donald Trump. "In un tempo nel quale la famiglia umana e' assalita da gravi crisi umanitarie che richiedono risposte politiche lungimiranti e unite prego - confida il Papa - che le sue decisioni vengano guidate dai ricchi valori spirituali e etici che hanno formato la storia del popolo americano e l'impegno della sua nazione per l'avanzamento della dignita' umana e della liberta' in tutto il mondo". "Sotto la sua guida, possa la statura dell'America -auspica infine Francesco - continuare ad essere misurata soprattutto dalla sua preoccupazione per i poveri, gli emarginati, e coloro che, come Lazzaro, stanno davanti alla nostra porta. Con questi sentimenti chiedo al Signore di garantire a lei e alla sua famiglia, e a tutto l'amato popolo americano, le sue benedizioni di pace, concordia e ogni prosperita' materiale e spirituale". (AGI) Siz