Turismo, Fdi: imporre tetto a commissioni Booking e Expedia

"Fratelli d'Italia vuole imporre un tetto del 12% alle commissioni fuori mercato imposte dai grandi colossi come Booking ed Expedia che operano in regime di oligopolio". Cosi' Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia e primo firmatario di una proposta di legge presentata alla Camera e al Senato e che prevede tra l'altro di regolarizzare l'attivita' dei portali web dedicati al turismo. "Oggi, - ha aggiunto Zucconi - questi colossi arrivano a pretendere fino al 22-24% di commissioni: le grandi catene alberghiere riescono a contrattare condizioni migliori arrivando al 14% ma le piccole e medie imprese, che in Italia sono il 95% del tessuto produttivo italiano sono costrette a pagare fino al 24%. Gli albergatori poi, pagano una percentuale a Booking o ad altri operatori web in base anche alla visibilita' che viene data alla loro struttura: piu' la struttura e' visibile sul web piu' si paga di provvigione, 20% e addirittura si arriva a punte del 25%, non una provvigione ma un vero furto. Anche le indicizzazioni su Google favoriscono sempre questi portali e il sito internet della struttura, che potrebbe essere usato per vendere direttamente la camera dall'albergatore, si perde fino a scomparire nelle pagine di internet". "Booking ed Expedia - ha detto il senatore Adolfo Urso, primo firmatario della pdl depositata al Senato - sono come vampiri che succhiano il sangue in uno dei settori trainanti dell'economia nazionale che e' il turismo. La politica, di fronte ai giganti del web non deve piu' fare come lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia".