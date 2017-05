Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, in visita ufficiale in Italia, partecipa alla conferenza dal titolo "Progress in a world of change" presso la sala della Regina di Montecitorio. "I leader che pensano che sia possibile rimettere indietro l'orologio sbagliano. Occorre sfruttare il cambiamento e far sì che funzioni", afferma il premier canadese durante il suo intervento.



ECCO IL VIDEO: Tutti vogliono salutare il premier canadese Trudeau, anche il senatore Razzi