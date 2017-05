Tutto cospira per fare vincere Grillo

Indubbiamente “tutto cospira” (come diceva la Lombardi per Roma) perché Grillo vinca le prossime politiche con il suo Movimento e questo indipendentemente dai meriti e demeriti suoi e del suo ceto politico.

Il fatto è che gli altri due poli o soggetti politici ce la mettono tutta per farsi fuori da soli.

Partiamo dal centro - destra.

Si tratta di tre partiti Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia in cui i primi due maggioritari e che insieme valgono, circa il 30%. Il punto è che Berlusconi tifa Merkel contro Le Pen e Salvini tifa Le Pen contro Merkel. Ma non si tratta solo di antipatia umana ma proprio di visioni del mondo opposte.

La Le Pen è sovranista mentre la Merkel è libertaria.

La sintesi è lontana a meno che non si decida all’ultimo momento e per ora si faccia solo pre -t attica però poi si perde credibilità ed anche le elezioni, come del resto è successo a Roma.

Dall’altro lato il Pd dilaniato da lotte interne tra renziani e “diversamente renziani” ed esterne con i transfughi ed i “nemici naturali” e cioè gli altri due Poli.

La vicende di “babbo Tiziano” è significativa.

Anche il Partito Democratico pesa intorno al 30% ma in queste condizioni rischia che alla fine le ali intransigenti votino per Grillo e Berlusconi.

Poi c’è appunto Grillo che in questa caos può dare quello che vuole intanto ci pensano gli altri a farsi fuori da soli.

I problemi che sono emersi finora, Parma e soprattutto Roma, vengono visti dagli elettori come secondari rispetto alla voglia di mandare a casa Renzi e di impedire il ritorno di Berlusconi.