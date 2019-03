Ucciso Frank Calì, boss della famiglia Gambino. Agguato a New York

Il boss della famiglia mafiosa dei Gambino, Francesco "Franky Boy" Cali', e' stato ucciso mercoledi' sera davanti alla sua casa di Staten Island, a New York. Secondo quanto scrive il New York Post, Cali', 53 anni, e' stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco davanti alla sua villa di mattoni nel sontuoso quartiere di Todt Hill alle 21.20 (le 2.20 in Italia).

Sua moglie e i suoi bambini erano all'interno dell'abitazione. Cali' e' il primo capo della mafia ad essere ucciso a New York da quando John Gotti, ordino' l'omicidio del boss dei Gambino, Paul Castellano, nel 1985 alla steakhouse Sparks a Midtown.