Ue affondo della Lega contro i 5 Stelle.Svolta barattata in cambio di poltrone

Nuovo durissimo attacco da parte della Lega nei confronti dei 5 Stelle all’indomani del voto a favore di Ursula Von der Leyen. Una posizione, quella dei pentastellati, che è risultata determinante per l’assegnazione della poltrona di capo Commissione all’ormai ex ministro della Difesa tedesca.

“Siamo sconcertati per il sabotaggio in Europa. Qualcuno ha barattato una svolta storica in cambio di qualche poltrona. Se qualcuno pensa che i voti della Lega siano merce di scambio per una nomina o per altro si sbaglia. La nostra coerenza non è in vendita come non lo sono gli interessi degli italiani. Chi parla sempre di democrazia e trasparenza dovrebbe avere anche un minimo di dignità e buon gusto: noi non ce la sentiamo di tradire l’Italia. La Lega non stringe patti con Renzi, Merkel e Macron per un posto al sole”.