Si è concluso dopo meno di un'ora il vertice a Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e il ministro dell'Economia, Giuseppe Tria sulla strategia da mettere in atto per evitare la procedura d'infrazione Ue e per completare la lettera di risposta da inviare a Bruxelles.