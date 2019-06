Ue, Castelli (M5S): "Legittimo usare risorse Cdp e riserve Bankitalia"

La viceministra M5s dell'Economia Laura Castelli rivendica la scelta di attingere risorse da Cassa depositi e prestiti e dalle riserve di Bankitalia. "Non rubiamo niente a nessuno. Sono dividendi dello Stato e noi siamo azionisti. Quanto alla Banca d'Italia, diciamo da sempre che quei soldi devono essere messi a disposizione: se gli altri non lo facevano per lasciarli non so a quali scopi, sbagliavano", afferma Castelli intervistata da 'Repubblica'. Il ddl per il riassetto di Bankitalia presentato dalla Lega, secondo Castelli, "modifica molto quel che c'e' oggi. Credo - assicura - che il Parlamento arrivera' a una versione piu' equilibrata". Quanto all'uscita dall'euro, per l'esponente M5s ""oggi non sarebbe possibile uno scenario di questo tipo. Non e' cosi'", e gli economisti che vedono nella riforma della Banca centrale e nei minibot i prodromi di un abbandono della moneta unica "vogliono solo spaventare", afferma Castelli. La rappresentante M5s al Mef crede che la procedura di infrazione dell'Ue sia "superabile" e che i "numeri reali" dell'assestamento di bilancio saranno sufficienti a soddisfare Bruxelles.