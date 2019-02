Ue, Centinaio: no all'ingresso della Turchia. La Lega non ha cambiato idea

"Da ministro e da esponente della Lega dico che non mi sembra proprio che la strategia della Lega sulla Turchia sia cambiata negli ultimi mesi, nella maniera più assoluta". Con queste parole il ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio commenta con Affaritaliani.it la relazione programmatica della partecipazione dell'Italia all'Unione europea nella quale l'ex ministro Paolo Savona suggerisce di riaprire le trattative con Ankara.

Quindi la Turchia non deve entrare nell'Ue? "Per me assolutamente no, non si è mai parlato all'interno della Lega di cambiare la posizione sulla Turchia", spiega Centinaio.

Qualche anno fa in un discorso all'Europarlamento Matteo Salvini, allora parlamentare Ue, affermava che 'nemmeno sarebbero dovute iniziare le trattative con la Turchia'... "Me lo ricordo anch'io quel discorso di Salvini", spiega Centinaio". La posizione della Lega è rimasta quella? "Per me assolutamente sì, nessuno mi ha mai detto che devo pensare o ragionare per far entrare la Turchia in Europa, nella maniera più assoluta".