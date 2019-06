Ue, Conte: le nomine tengano conto del voto dei cittadini

Ue, Conte: Italia auspica per sè portafoglio economico prima linea

"L'Italia auspica per se' un portafoglio economico di prima linea". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera parlando del prossimo Consiglio europeo che verterà sulle nomine nelle istituzioni comunitarie.

Ue, Conte: nomine tengano conto del voto dei cittadini

Le nomine saranno "il tema centrale del prossimo consiglio europeo" ed e' "di fondamentale importanza che da tale confronto emerga un segnale ai cittadini circa la capacita' di tenere conto della domanda di cambiamento dei cittadini" emerso dalle elezioni europee. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, riferendo alla Camera in vista del consiglio europeo di domani e dopodomani.

Ue: Conte, decida chi la deve guidare ma anche in che direzione

"L'Ue deve riuscire a decidere non solo da chi ma anche in quale direzione essere guidata".

Ue, dai migranti alla difesa comune: l'agenda di Conte per l'Europa

"Una governance europea sulle migrazioni, sui rimpatri e di contrasto al traffico illegale di esseri umani". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera elencando i punti che, secondo lui, l'Unione Europea dovrebbe fare propri. "Realizzare forme minimo di salario europeo. Un budget dell'Eurozona per la stabilizzazione economica, che mettano al riparo da turbolenze. Un impulso concreto per incentivare investimenti pubblici produttivi. Una unione che promuova politiche ambientali per l'economia circolare, senza che ciò incrini l'unità europea. Una adeguata tutela europea dei prodotti agricoli, etichettatura e tracciabilità, rispettosa di imprenditori e consumatori. Miglioramento della cooperazione al contrasto del terrorismo internazionale e del crimine organizzato. Una politica di difesa comune adeguata", ha aggiunto Conte.