Ue, Conte: "Mai pensato che sulla procedura ci fosse una strada spianata"

"C'e' un negoziato" sulla procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per disavanzo eccessivo, "avviene in termini confidenziali". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del Consiglio europeo. "I termini restano riservati. L'obiettivo e' condurre in porto l'esito in modo favorevole. E' un negoziato difficile e complesso", afferma il premier, "non ho mai pensato ci fosse una strada spianata. Le valutazioni di difficolta' sono aumentate".

Ue: Conte, ci aspettiamo un approccio costruttivo

"Non possiamo adesso mettere in campo misure. A me interessa che ci sia un approccio costruttivo" sulla procedura di infrazione nei confronti dell'Italia da parte della Ue. "L'approccio costruttivo e' la base per lavorare ad una soluzione nel reciproco interesse" dell'Italia e dell'Europa. Cosi' il premier Giuseppe Conte.