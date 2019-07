Ue, Conte: "Mi piacerebbe presidente della Commissione donna"

"Mi piacerebbe una presidente della Commissione europea donna". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivando al vertice Ue sulle nomine a Bruxelles.

UE, CONTE: "MERKEL O DRAGHI? NON SONO DISPONIBILI"

Merkel o Draghi? "Sono due persone che io stimo, ma che personalmente mi hanno detto di non essere disponibili". Lo dice il premier Giuseppe Conte a Bruxelles.

UE, CONTE: EUROPA A 28, SE ITALIA NON PARTECIPA OFFESA A CITTADINI

"Ho spiegato a omologhi che l'Europa è a 28, non a 2 o 3 o a blocchi. Io rappresento tutti cittadini, se Italia non partecipa alle decisioni l'offesa non è al premier ma ai milioni di cittadini che hanno votato come tutti e hanno diritto a essere rappresentati". Così il premier Giuseppe Conte arrivando a Bruxelles.

UE: CONTE, VOGLIAMO PORTAFOGLIO ECONOMICO DI PESO

"L'Italia rivendica un portfolio economico di peso ma soprattutto di partecipare alla decisione finale" sulle nomine di vertice. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al suo arrivo a Bruxelles.