Ue, Conte: "Situazione molto complicata. No a richieste irragionevoli"

"La situazione e' molto difficile ma faro' ogni sforzo fino all'ultimo per evitare la procedura di infrazione" nei confronti dell'Italia per disavanzo eccessivo. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine della prima giornata di Bruxelles. "Mercoledi' c'e' l'assestamento di bilancio", osserva. Un piano B? "No, c'e' solo questo. Qualsiasi altra richiesta sarebbe inaccettabile". Una manovra correttiva? "Non esiste, e' ingiusto. Sarebbe una richiesta inaccettabile", ha affermato il presidente del Consiglio.

Dalla Commissione uscente "mi aspetto fair play", ha aggiunto parlando del negoziato sulla procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per disavanzo eccessivo. Il premier, soffermandosi con i cronisti, ha sottolineato come dovrebbe esserci "un semestre bianco" e quindi la commissione uscente non dovrebbe avere il potere negoziale sulla procedura, in quanto si tratta di "una cosa straordinaria" e non ordinaria.

Ue: lungo incontro Conte-Macron-Merkel

Il presidente francese, Emmanuel Macron, il premier Giuseppe Conte e la Cancelliera Angela Merkel si sono seduti a notte fonda ad un tavolo nella hall dell'albergo di Bruxelles dove alloggiano in occasione del Consiglio europeo. In un primo momento si sono visti Macron e Conte, poi si e' aggiunta la Cancelliera. Già in giornata il presidente del Consiglio aveva chiesto, secondo quanto si apprende, un impegno a Merkel affinche' si faccia portavoce delle ragioni italiane per evitare la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per disavanzo eccessivo.