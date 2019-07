Ue, Conte: "Spero nostri eurodeputati votino la Van Der Leyden"

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha auspicato che gli eurodeputati di Lega e M5s votino a favore della nomina di Ursula Von der Leyen alla guida della Commissione europea in modo da rafforzare "la prospettiva" che l'Italia ottenga il commissario alla Concorrenza e una vicepresidenza oltre a un membro nel board della Bce. "Nella mia valutazione sarebbe un risultato di estrema importanza per il nostro 'sistema-Paese'", ha osservato il premier in un'intervista alla Stampa, "spero che gli europarlamentari delle forze di maggioranza condividano questa valutazione sull'interesse nazionale quando saranno chiamati a votare per la neo-designata Presidente della Commissione, alla quale poi spettera' concordare la distribuzione dei vari portafogli".