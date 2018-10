Ue, Fontana: "Convention dei partiti sovranisti per lanciare Salvini"

"Una grande convention dei partiti sovranisti europei" per presentare una sorta di programma comune, e, perché no, lanciare Matteo Salvini come presidente della Commissione Ue. La proposta arriva dal ministro leghista della famiglia, Lorenzo Fontana, tra i più attivi costruttori dell'Internazionale sovranista che scalda i motori in vista delle Europee 2019, che parla di un appuntamento da fissare per febbraio-marzo prossimi.

In un'intervista al Corriere della Sera, il ministro si mostra convinto quando dice che ormai il "sentire delle persone è cambiato e non solo in Italia" come hanno dimostrato anche le elzioni in Trentino e Alto Adige. Per questo "se l'alleanza sovranista vincesse - spiega - cambierebbe finalmente i trattati senza pensare a uscite dall'Europa, che in questo momento - chiarisce - non sono all'ordine del giorno".

Quanto al fatto che ad unire i sovranisti europei ci sia praticamente solo l'ostilità verso Bruxelles, Fontana non si scoraggia: "Potremmo dialogare con la parte migliore del Partito Popolare", spiega.

Ma "la verità è che noi abbiamo la possibilità di rifondare l'Europa, di aprire una grande stagione riformatrice dopo decenni", assicura.