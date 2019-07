Ue, Giorgetti commissario di Ursula? E lui risponde in tedesco...

"Nur Salvini spricht über diese Geschichte (Su questa vicenda parla solo Salvini)". Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, sceglie di rispondere in tedesco, la lingua di Ursula Von der Leyen, alla domanda di Affaritaliani.it se sia pronto a ricoprire il ruolo di commissario europeo nel nuovo esecutivo Ue guidato dall'ormai ex ministro della Difesa della Germania della Cancelliera Angela Merkel.



Ue, Salvini: all'Italia un commissario, non siamo al mercato - "Non siamo al mercato, 'mi voti e ti do la poltrona': non penso funzioni così in democrazia. All'Italia spetta un commissario che dovrà occuparsi di lavoro, economia, commercio, industria, competizione leale e concorrenza". Così il vicepremier Matteo Salvini a margine di una visita al gattile del Verano a Roma. "Questo - ha continuato - prescinde dallo scambio voti-poltrone. Sarebbe triste. Giorgetti? Abbiamo più di una soluzione". "Non ho avuto modo di confrontarmi con Di Maio e Conte dopo il voto europeo", ha concluso.