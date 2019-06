Ue, Giorgetti gela Salvini. Commissario? "Non è il mio mestiere". Esclusivo

Giancarlo Giorgetti commissario europeo? Sembrava praticamente fatta dopo le parole di Matteo Salvini che nella serata di ieri ha rotto gli indugi e, parlando del vice-segretario della Lega, ha affermato: "E' uno dei nomi che mi piacerebbe che rappresentasse non la Lega ma 60 milioni di italiani in Europa. Vorrei mandare in Europa un italiano che si ricorda di essere italiano per cinque anni". Tutto sbagliato. Tutto da rifare. Secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di rilevare, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio rispondendo alla domanda dei suoi più stretti collaboratori 'è fatta? Si va a Bruxelles?' ha risposto in modo secco e lapidario: "No, non è il mio mestiere". Alla faccia dell'endorsement del ministro dell'Interno.