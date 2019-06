Ue, Giorgetti: "Io commissario? Non sono interessato, lo escludo"

"Non sono interessato" ad un ruolo di commissario europeo "e probabilmente non sono neanche adatto a farlo". Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, lo ha detto a "L'intervista di Maria Latella" su Sky TG24. "Ringrazio per la stima - ha aggiunto - ma escludo che andrò in Europa". Con queste parole il vice-segretario della Lega conferma l'anticipazione di Affaritaliani.it di venerdì (Ue, Giorgetti gela Salvini. Commissario? "Non è il mio mestiere". Esclusivo).





Ue: Giorgetti, Draghi presidente Commissione metterebbe a tacere tutti - Il nome di Mario Draghi alla guida della Commissione Ue "metterebbe a tacere tutti gli altri candidati". A non averne alcun dubbio e' il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti che dai microfoni di Sky Tg24 aggiunge "pero' non dico niente perche' se altrimenti dicono che sono amuco dei poteri forti. Comunque secondo il leghista alla guida dell'Europa "un Presidente con una visione illuminata".

Giorgetti, rinvio Ue non sia escamotage anti flat tax - "Noi vogliamo semplicemente capire se le cose che il governo vuole fare, la flat tax e la riforma fiscale si possono fare o no. Se" il rinvio della procedura d'infrazione "e' un escamotage per portarci in un terreno dove le riforme non si possono fare, non ci sta bene". Lo dice Giancarlo Giorgetti a L'Intervista su SkyTg24.

Giorgetti, ok rinvio infrazione ma no a rinvii continui - "Il governo sta qui per governare e fare, ci rinviano la procedura d'infrazione ed e' buona cosa ma non si puo' sempre rinviare. L'auspicio e' che nelle prossime settimane si faccia chiarezza per capire cosa deve fare l'Esecutivo". Lo ha affermato Giancarlo Giorgetti all'intervista di Sky tg24. "Non dico che si deve votare a settembre ma il governo deve andare avanti, ci dicano se la flat tax si puo' fare, siamo qui per fare!", dice ancora Giorgetti.

Giorgetti, serve chiarimento, flat tax si vuole fare o no? - "Il rinvio della procedura d'infrazione e' come quando a scuola si viene rimandati a settembre. Evitarla senza infingimenti: e' quello che sta facendo Conte a Osaka". Lo dice Giancarlo Giorgetti a L'Intervista. "Le nubi" sul governo "si addensano, ci sono gia'. Quello che sicuramente si deve fare anche se la procedura viene rinviata e' che Conte, Di Maio e Salvini si guardino nelle palle degli occhi e dicano in modo inequivocabile se si vuole fare la flat tax si' o no. La procedura magari viene rinviata ma questo chiarimento nel governo e' inevitabile".



Migranti, Giorgetti: inaccettabile prepotenza Olanda su Sea Watch - Una eventuale espulsione della Capitana della Sea Watch "è una cosa che stanno valutando autorità competenti". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti intervistati su Sky tg24 in merito alle vicende della Sea Watch 3 la cui comndante è stata tratta in arresto questa matina dopo aver attraccato la nave a Lampedusa violando le disposizioni italiane. "Quello che è avvenuto era auspicato da dl sicurezza. É stata arrestata giustamente questa signorina che ha messo a rischio la sua vita e quella di chi cercava di fare rispettare la legge". Con l'Olanda "il caso c'è già. Si è cercato di far rispettare la legge italiana e questo tipo di prepotenza non può essere accettato da nessuno tanto meno da uno stato sovrano".



Alitalia, Giogetti: Atlantia? Inopportuno negoziato, siamo in contenzioso - E' opportuno che Atlantia entri in Alitalia? "E'assolutamente inopportuno intavolare negoziati di questo tipo con soggetti con cui sei in contenzioso. A me sembra improponibile e da evitare". Lo ha detto il sottosegretario Giancarlo Giorgetti a 'L'intervista' di Maria Latella su Skytg24.



Ex Ilva, Giorgetti: con Mittal disdicevole non mantenere impegni - "Per quanto riguarda Ilva e Mittal se il governo ha assunto un impegno in una sede di negoziazione diventa complicato e disdicevole non mantenerlo". Questa l'opionine del sottosegretatio alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, intervistato nel corso de L'intervista di Maria Latella su Sky Tg24, in merito alla decsione di togliere l'immunità penale per gli amministratori della ex Ilva per le procedure in corso.



Governo: Giorgetti, non pentito di M5s ma affinare metodo lavoro - "Non mi sono pentito di aver fatto un governo con i 5 stelle. Sono uno di quelli che ha lavorato moltissimo per fare il governo. Pero' il metodo di lavoro deve essere in qualche modo affinato". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti a l'Intervista su SkyTg24.



GOVERNO: GIORGETTI "ESECUTIVO TECNICO NON STA NE' IN CIELO NE' IN TERRA" - "Un governo tecnico non sta ne' in cielo ne' in terra. Qualcuno che lo valuta positivamente in Parlamento per non andare a case c'e', ma sarebbe un disastro per l'Italia". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, nel corso del suo intervento a "L'intervista di Maria Latella" su Sky TG24. "Di Maio mi ha detto di essere contrario a un evento di questo tipo, la Lega non lo votera', quindi non vedo come potrebbe esserci un governo tecnico. Mattarella decide sempre per il bene del Paese e anche in questo caso lo fara'", ha aggiunto.



MILANO-CORTINA: GIORGETTI "NUOVO AD SIA LONTANO DA LOGICHE POLITICHE" - "Deve essere una persona che abbia esperienza internazionale, che abbia vocazione sportiva e che abbia capacita' manageriali e soprattutto lontano dalle logiche della politica". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, nel corso del suo intervento a "L'intervista di Maria Latella" su Sky TG24, tracciando l'identikit di quello che sara' il nuovo amministratore delegato del Comitato Organizzatore di Milano-Cortina 2026.