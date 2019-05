Ue, Guido Crosetto commissario. Così Salvini strizza l'occhio alla Meloni

Guido Crosetto commissario europeo indicato dal governo italiano? Secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di anticipare, la scelta della Lega e di Matteo Salvini - vincitore assoluto delle elezioni europee - per il componente italiano del nuovo esecutivo Ue potrebbe ricadere proprio sull'ex deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla Difesa. Crosetto, sempre secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti governative, avrebbe il profilo adatto per occuparsi delle attuali deleghe del vice presidente Katainen, occupazione, crescita, investimenti e competitività, questioni significative e non di secondo piano. Oppure quelle di Pierre Moscovici, affari economici e finanziari, fiscalità e dogane. Dopo l'esito del voto di domenica scorsa è evidente che l’indicazione del commissario spetterà alla Lega.

Decaduta l'ipotesi Giancarlo Giorgetti, smentita ad Affaritaliani.it dal diretto interessato ("Non ci ho mai pensato e non è il mio mestiere"), la decisione di puntare sul co-fondatore di Fdi servirebbe per mantenere buone relazioni con Giorgia Meloni (altra vincitrice delle elezioni europee) ma consentirebbe a Salvini di trovare, se non l’appoggio totale, la non ostilità dei 5 Stelle e del Partito Democratico (e pure di Forza Italia) che avrebbero nulla da dire sul nome di Crosetto, personalità stimata in modo trasversale. Non ultimo il Crosetto godrebbe della stima e dell’apprezzamento del Quirinale, che già un anno fa lo avrebbe visto di buon occhio come ministro della Difesa nel caso in cui Fdi fosse entrata nel governo del Cambiamento.

Quella di Salvini apparirebbe come una mossa abile e intelligente: mandare a Bruxelles una persona libera, “sovranista” rispettato anche dagli avversari, da sempre vicino alle posizioni leghiste e del Centrodestra, tenendosi Giorgetti a Palazzo Chigi (salvo colpi di scena) e soprattutto strizzando l'occhio alla Meloni e a Fdi. Il leader del Carroccio continua ad assicurare che il governo Conte andrà avanti per altri quattro anni, ma intanto è meglio tenere buoni rapporti con Fratelli d'Italia visto che, numeri alla mano, Lega e Fdi sarebbero maggioranza in Parlamento in caso di elezioni politiche e Crosetto, anche dopo le dimissioni, resta l’uomo più rappresentativo di Fdi, dopo la leader del partito.