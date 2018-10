Ue-Italia, Francesco Boccia (Pd): "Grave errore il no alla manovra"

Che cosa pensa dell'atteggiamento di chiusura dell'Unione europea nei confronti del governo italiano? "E' un atteggiamento assolutamente sbagliato. Se facessero partire la procedura di infrazione sarebbe l'ultimo errore di una lunga serie fatti dalla Commissione Juncker". Lo afferma ad Affaritaliani.it Francesco Boccia, deputato dem e candidato alla segretaria del Partito Democratico. "Questa manovra è un gran pasticcio, non passerà alla storia per essere stata una Finanziaria del cambiamento. E' una Legge di Bilancio fatta in debito, come avvenuto altre volte in passato, che però distribuisce a pioggia un po' di risorse mentre, come mai in questo momento, l'Italia avrebbe avuto bisogno di concentrare quelle risorse prese a debito tutte a riduzione del costo fiscale e del lavoro o tutte sugli investimenti. E, quindi, penso che se non la cambiano in Parlamento diventerà una grande occasione persa. Detto questo, se in Europa pensano di dare una lezione ai sovranisti all'Amatriciana per poi pensare di educare tutti gli altri si sbagliano, perché fanno un errore clamoroso".

Così la Commissione fa un favore a Lega e M5S... "Non c'è dubbio", spiega Boccia. "Ma io dico una cosa agli italiani: occhio a non seguire i sovranisti perché, per definizione, pensano alla singola sovranità. Oggi sono tutti d'accordo ma quando avranno raggiunto il loro obiettivo, gli austriaci pensaranno all'Austria, la Le Pen penserà alla Francia, Salvini pensarà ai celtici (dubito che pensi all'Italia tutta intera) e Orban penserà ai magiari. Per definizione i sovranisti non pensano al bene collettivo e l'unica speranza vera che abbiamo è che si archivi questa stagione infelice dell'Europa triste e austera costruita dalle destre. Ricordo che Merkel, Orban e Juncker sono figli del Partito Popolare Europeo che non ha dimostrato di essere all'altezza. E certamente di tutto ciò devono rispondere Berlusconi e Salvini, non il Pd. Il quale deve svegliarsi e avere il coraggio di dire che non c'entriamo nulla con questa Europa e vogliamo cambiarla. Voglio un'Unione con gli stessi salari, le stesse pensioni, lo stesso fisco e la stessa difesa".

Ma Juncker sta lì anche grazie al Pse... "Fu un grande errore. Non è un caso che il Partito Socialista Europeo sia in crisi e non è un caso che la sinistra vera in Germania sia incarnata dai Verdi e non dall'Spd che è un partito fatto da notabili. Il Pd è ancora in tempo per cambiare il corso della propria storia e della sinistra in Europa".

La Commissione ce l'ha con l'Italia in generale o con il governo Conte? "Penso che Juncker sia in una fase di grande confusione. Mi auguro che possa avere a cuore il bene delle istituzioni che ha servito e non le sue reazioni istintive. Certo che il comportamento e le parole di Salvini e del governo italiano sono ingiustificabili perché ogni uomo merita il massimo rispetto, a maggior ragione quando rappresenta le istituzioni. Devo dire che loro stanno reagendo nel peggior modo possibile, anche perché in passato, quando abbiamo rinviato il pareggio di bilancio senza concordarlo, con intelligenza la Commissione europea si è riservata di valutare la manovra e addirittura in alcuni casi ha rinviato in primavera il giudizio. Successe così anche due anni fa con il governo Renzi rinviando in primavera il responso e, di fatto, decidendo di non decidere. Alla vigilia delle elezioni europee, forse, un po' di sana politica di un tempo servirebbe molto", conclude Boccia.