"Se non c'e' una maggioranza in grado di esprimere una politica di sviluppo che preveda investimenti pubblici in infrastrutture e alleggerimenti della pressione fiscale in particolare ai lavoratori e ai pensionati e' meglio ricorrere al voto nel piu' breve tempo possibile. Mai come ora il Paese ha bisogno di scelte coraggiose e del senso di responsabilita' della classe politica e dei corpi intermedi." Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, Segretario Generale dell'Ugl.